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Босния и Герцеговина — первая команда с третьего места, кто сыграет в 1/16 финала ЧМ-2026

Босния и Герцеговина — первая команда с третьего места, кто сыграет в 1/16 финала ЧМ-2026
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Сборная Боснии и Герцеговины стала первой командой, занявшей третье место в своей группе на чемпионате мира 2026 года и обеспечившей себе участие в 1/16 финала турнира. После поражения национальной команды Шотландии от Бразилии (0:3) как минимум в четырёх группах команды с третьих мест не опередят Боснию и Герцеговину.

Сборная Боснии и Герцеговины заняла третье место в группе В, набрав четыре очка за три матча. В этом квартете играли Швейцария, Канада и Катар.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3, 4:2 пен.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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