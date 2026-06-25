«Нихренасе». Генич отреагировал на дебютный гол Гаити на ЧМ-2026 в игре с Марокко

Известный российский комментатор Константин Генич опубликовал лаконичный эмоциональный пост по случаю неожиданно результативной игры национальной команды Гаити в матче 3-го тура группового этапа чемпионата мира 2026 года со сборной Марокко. Встреча завершилась со счётом 4:2 в пользу североафриканской команды. Гаити открыл счёт уже на 10-й минуте.

«Нихренасе Гаити забил», — написал Генич в своём телеграм-канале.

Гаитяне не вышли в плей-офф, заняв последнее четвёртое место (0 очков). «Атласские львы» гарантировали себе участие в плей-офф ЧМ. Они завершили групповой этап с семью очками, но заняли второе место, уступив бразильцам по разнице мячей. Третьи в квартете — шотландцы (3 очка).