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«Абсолютно декоративен». Журавель – о дебюте Неймара за сборную Бразилии на ЧМ-2026

«Абсолютно декоративен». Журавель – о дебюте Неймара за сборную Бразилии на ЧМ-2026
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Футбольный комментатор Тимур Журавель высказался о первом матче Неймара за сборную Бразилии на ЧМ-2026. Форвард вышел на поле в матче третьего тура ЧМ-2026 со сборной Шотландии (3:0).

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа C. 3-й тур
25 июня 2026, четверг. 01:00 МСК
Шотландия
Окончен
0 : 3
Бразилия
0:1 Винисиус Жуниор – 7'     0:2 Винисиус Жуниор – 45+3'     0:3 Кунья – 60'    

«Безмерная любовь болел к Неймару. скандировали, требовали его выпустить, не отпускали после матча. Хотя по всему видно, что Неймар в этой сборной абсолютно декоративен. На игру влиять он не способен, никакой роли на поле у него нет. Взят он на ЧМ, потому что не взять нельзя. Из-за вот этого всего. А сборная Анчеллотти — его классика. Мяч могут отдать даже шотландцам, при этом выиграть у них силовую борьбу. Если бы со сборной Карло играл бы длинный сезон с двухраундным плей-офф, то выиграл бы Кубок чемпионов», — написал Журавель на своей странице в телеграм-канале.

Неймар появился на поле на 76-й минуте, заменив нападающего Матеуса Кунью.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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