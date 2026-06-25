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Анчелотти прокомментировал выход Бразилии в плей-офф ЧМ после разгрома Шотландии

Анчелотти прокомментировал выход Бразилии в плей-офф ЧМ после разгрома Шотландии
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Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти прокомментировал разгромную победу над Шотландией в матче 3-го тура группового этапа чемпионата мира 2026 года. Бразильцы победили со счётом 3:0.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа C. 3-й тур
25 июня 2026, четверг. 01:00 МСК
Шотландия
Окончен
0 : 3
Бразилия
0:1 Винисиус Жуниор – 7'     0:2 Винисиус Жуниор – 45+3'     0:3 Кунья – 60'    

«Сейчас мы действуем как команда — это наша цель. Мы не идеальны, есть над чем работать. Нужно прибавить в скорости при контроле мяча. Я доволен, команда стала лучше и более стабильна. В плей-офф важна прочность. По сравнению с первой игрой у нас стало меньше ошибок, появился ритм и атака стала результативнее», — приводит слова Анчелотти Globo.

Бразилия вышла в плей-офф ЧМ с первого места. В активе пентакампеонов семь очков после трёх матчей. Марокко также имеет на своём счету семь очков, но уступает бразильцам по разнице мячей. Третью строчку заняла Шотландия с тремя баллами. Команда Стива Кларка всё ещё имеет шансы на выход в плей-офф. Сборная Гаити замкнула квартет, не набрав очков.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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