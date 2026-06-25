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Чехия — Мексика: команды не открыли счёт в первом тайме матча ЧМ-2026

Чехия — Мексика: команды не открыли счёт в первом тайме матча ЧМ-2026
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В эти минуты проходит матч группы А чемпионата мира 2026 года, в котором встречаются сборные Мексики и Чехии. Команды играют на стадионе «Ацтека» в Мексике. Встречу обслуживат бригада арбитров во главе с Яэлем Фальконом Пересом (Аргентина). «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа A. 3-й тур
25 июня 2026, четверг. 04:00 МСК
Чехия
2-й тайм
0 : 2
Мексика
0:1 Чавес – 55'     0:2 Киньонес – 61'    

Команды не смогли отличиться в первом тайме.

Сборная Мексики занимает первое место в турнирной таблице группы А. Команда набрала шесть очков за два матча. Чехия располагается на третьей строчке, заработав одно очко. Также в квартете выступают сборные Южной Кореи и ЮАР, играющие очный матч также в эти минуты.

Групповой этап проводится с 11 по 27 июня: команды играют в один круг, проводя по три матча. В плей-офф выходят две лучшие сборные каждой группы, а также восемь команд, занявших третьи места.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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