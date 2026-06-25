Парагвай — Австралия: во сколько начало матча ЧМ-2026, где смотреть прямую трансляцию

26 июня состоится матч 3-го тура группы D чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Парагвая и Австралии. Игра пройдёт на стадионе «Левайс» в Санта-Клара, США. Стартовый свисток судьи прозвучит в 5:00 мск. В прямом эфире встречу покажет «Кинопоиск».

В 1-м туре сборная Парагвая уступила США (1:4), а во 2-м обыграла Турцию (1:0). Австралия, в свою очередь, на старте турнира обыграла Турцию (2:0) а после этого уступила США (0:2).

Групповой этап продлится с 11 по 27 июня. Команды играют в один круг — каждая проведёт по три матча. В плей-офф выйдут по две лучшие сборные из каждой группы, а также восемь команд, занявших третьи места.