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Парагвай — Австралия: во сколько начало матча группового этапа ЧМ по футболу 2026, где смотреть прямую трансляцию

Парагвай — Австралия: во сколько начало матча ЧМ-2026, где смотреть прямую трансляцию
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26 июня состоится матч 3-го тура группы D чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Парагвая и Австралии. Игра пройдёт на стадионе «Левайс» в Санта-Клара, США. Стартовый свисток судьи прозвучит в 5:00 мск. В прямом эфире встречу покажет «Кинопоиск».

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа D. 3-й тур
26 июня 2026, пятница. 05:00 МСК
Парагвай
Не начался
Австралия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В 1-м туре сборная Парагвая уступила США (1:4), а во 2-м обыграла Турцию (1:0). Австралия, в свою очередь, на старте турнира обыграла Турцию (2:0) а после этого уступила США (0:2).

Групповой этап продлится с 11 по 27 июня. Команды играют в один круг — каждая проведёт по три матча. В плей-офф выйдут по две лучшие сборные из каждой группы, а также восемь команд, занявших третьи места.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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