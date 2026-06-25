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«Какая-то линия, кто там разберёт, я это не пойму». Жена Неймара — о правиле офсайда

«Какая-то линия, кто там разберёт, я это не пойму». Жена Неймара — о правиле офсайда
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Бруна Бьянкарди, жена Неймара, призналась, что до сих пор не понимает правило офсайда в футболе.

«Ой, спрашивайте что угодно, только не про офсайд. Я никогда не смогу его объяснить. Для меня это нелогично. Нельзя же постоянно быть вне игры! Вот соперник стоит впереди, там какая-то линия, кто там разберёт. Тогда гол никогда не засчитают. Для меня в этом нет смысла. Я никогда это не пойму», – сказала супруга форварда сборной Бразилии.

Сам Неймар сыграл за сборную Бразилии впервые с октября 2023 года — игрок вышел на замену в матче 3-го тура чемпионата мира 2026 года со сборной Шотландии. Бразилия одержала победу со счётом 3:0.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа C. 3-й тур
25 июня 2026, четверг. 01:00 МСК
Шотландия
Окончен
0 : 3
Бразилия
0:1 Винисиус Жуниор – 7'     0:2 Винисиус Жуниор – 45+3'     0:3 Кунья – 60'    

Неймар появился на поле на 76-й минуте, заменив нападающего Матеуса Кунью.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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