«Какая-то линия, кто там разберёт, я это не пойму». Жена Неймара — о правиле офсайда

Бруна Бьянкарди, жена Неймара, призналась, что до сих пор не понимает правило офсайда в футболе.

«Ой, спрашивайте что угодно, только не про офсайд. Я никогда не смогу его объяснить. Для меня это нелогично. Нельзя же постоянно быть вне игры! Вот соперник стоит впереди, там какая-то линия, кто там разберёт. Тогда гол никогда не засчитают. Для меня в этом нет смысла. Я никогда это не пойму», – сказала супруга форварда сборной Бразилии.

Сам Неймар сыграл за сборную Бразилии впервые с октября 2023 года — игрок вышел на замену в матче 3-го тура чемпионата мира 2026 года со сборной Шотландии. Бразилия одержала победу со счётом 3:0.

Неймар появился на поле на 76-й минуте, заменив нападающего Матеуса Кунью.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.