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Спортивный директор «Родины» Зинин: нам точно не будет стыдно в РПЛ

Спортивный директор «Родины» Зинин: нам точно не будет стыдно в РПЛ
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Главный операционный и спортивный директор ФК «Родина» Алексей Зинин заявил, что выступления его команды в РПЛ точно не заставят болельщиков испытывать стыд.

«В первый сезон в ФНЛ мы хотели дать проявить себя там футболистам, которые были с нами в ПФЛ. Добавили несколько ребят, включая Ваню Тимошенко, который тоже играл в ПФЛ (всего получилось 16 дебютантов ФНЛ) и весной ко всеобщему удивлению залезли в зону стыков. Если бы мы тогда их выиграли и вышли в РПЛ, это было бы очень сильное опережение графика и всего на свете. У нас не было ни базы болельщиков, ни инфраструктуры — ничего, кроме жажды двигаться вперёд, любви к футболу и коллектива единомышленников.
А прошедший сезон был вторым, когда мы действительно по-настоящему ставили задачу подняться в Премьер-лигу. У нас появились болельщики — мы проделали очень большую работу по их привлечению. Нам точно не будет стыдно в РПЛ. На нас будут ходить, аудитория растёт быстро», — сказал Зинин в эксклюзивной беседе с корреспондентами «Чемпионата» Александром Ершовым и Владимиром Четвериком.

«Родина» впервые в истории клуба вышла в РПЛ — московский клуб завоевал путёвку в высший дивизион, выиграв Лигу PARI сезона-2025/2026.

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