Зинин рассказал, что «Родина» приглашала к себе нынешнего тренера «Акрона» Благоевича

Главный операционный и спортивный директор ФК «Родина» Алексей Зинин рассказал, что пару лет назад звал в команду Срджана Благоевича, который на днях возглавил «Акрон».

«Года два назад мы приглашали Срджана Благоевича, с которым у меня имелся опыт успешной работы в венгерском «Дебрецене», но из-за большого разрыва между финансовыми пожеланиями тренера и нашим предложением приход тренера не состоялся. (Благоевич несколько дней назад возглавил «Акрон». — Прим. «Чемпионата»)», — сказал Зинин в эксклюзивной беседе с корреспондентами «Чемпионата» Александром Ершовым и Владимиром Четвериком.

«Родина» впервые в истории клуба вышла в РПЛ — московский клуб завоевал путёвку в высший дивизион, выиграв Лигу PARI сезона-2025/2026.