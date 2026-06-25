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Зинин рассказал, что «Родина» приглашала к себе нынешнего тренера «Акрона» Благоевича

Зинин рассказал, что «Родина» приглашала к себе нынешнего тренера «Акрона» Благоевича
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Главный операционный и спортивный директор ФК «Родина» Алексей Зинин рассказал, что пару лет назад звал в команду Срджана Благоевича, который на днях возглавил «Акрон».

«Года два назад мы приглашали Срджана Благоевича, с которым у меня имелся опыт успешной работы в венгерском «Дебрецене», но из-за большого разрыва между финансовыми пожеланиями тренера и нашим предложением приход тренера не состоялся. (Благоевич несколько дней назад возглавил «Акрон». — Прим. «Чемпионата»)», — сказал Зинин в эксклюзивной беседе с корреспондентами «Чемпионата» Александром Ершовым и Владимиром Четвериком.

«Родина» впервые в истории клуба вышла в РПЛ — московский клуб завоевал путёвку в высший дивизион, выиграв Лигу PARI сезона-2025/2026.

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