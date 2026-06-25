Чехия — Мексика: Киньонес удвоил преимущество хозяйки ЧМ, забив на 61-й минуте

В эти минуты проходит матч группы А чемпионата мира 2026 года, в котором встречаются сборные Мексики и Чехии. Команды играют на стадионе «Ацтека» в Мексике. Встречу обслуживат бригада арбитров во главе с Яэлем Фальконом Пересом (Аргентина). «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 61-й минуте форвард мексиканцев Хулиан Киньонес удвоил преимущество команды. Ранее защитник сборной Мексики Матео Чавес открыл счёт в матче, забив с передачи Луиса Ромо на 56-й минуте встречи.

Сборная Мексики занимает первое место в турнирной таблице группы А. Команда набрала шесть очков за два матча. Чехия располагается на третьей строчке, заработав одно очко. Также в квартете выступают сборные Южной Кореи и ЮАР, играющие очный матч также в эти минуты.

Групповой этап проводится с 11 по 27 июня: команды играют в один круг, проводя по три матча. В плей-офф выходят две лучшие сборные каждой группы, а также восемь команд, занявших третьи места.