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ЮАР — Южная Корея: Тхапело Масеко забил первый гол в матче на 63-й минуте

ЮАР — Южная Корея: Масеко забил первый гол в матче на 63-й минуте
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В эти минуты проходит матч группы А чемпионата мира 2026 года, в котором встречаются сборные ЮАР и Южной Кореи. Команды играют на стадионе «ББВА» в Гуадалупе (Мексика). Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Факундо Тельо (Аргентина). Счёт — 1:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа A. 3-й тур
25 июня 2026, четверг. 04:00 МСК
ЮАР
2-й тайм
1 : 0
Южная Корея
1:0 Масеко – 63'    

Команды не смогли отличиться в первом тайме, а на 63-й минуте ЮАР вышел вперёд усилиями Тхапело Масеко.

Сборная ЮАР занимает четвёртое место в турнирной таблице группы А. Команда набрала одно очко за два матча. Южная Корея располагается на второй строчке, заработав три очка. На первом месте находится Мексика (6).

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3, 4:2 пен.

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