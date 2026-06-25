«Каждый год поздравления превосходят ожидания». Месси — о 39-летии

Форвард сборной Аргентины и «Интер Майами» Лионель Месси опубликовал сообщение после дня рождения. Накануне игроку исполнилось 39 лет.

«Спасибо моей стране и всем людям по всему миру за все поздравления. Каждый год они превосходят все ожидания и трогают меня ещё сильнее. Спасибо моей семье и друзьям, которые всегда рядом. И спасибо моим партнёрам по команде за этот особенный подарок. Мне доставляет огромное удовольствие переживать всё это и делиться этим с вами. Замечательно выходить на поле и бороться с кем угодно, зная, что партнеры рядом. Спасибо, крепкие объятия!» — написал Лионель Месси в соцсети.

Игрок также выложил в социальной сети видеоролик, в котором его партнёры надели специальные футболки в честь дня рождения футболиста. На футболках было написано послание: «Тебе, кто изменил наши жизни, кто подарил нам незабываемые моменты, кто заставил нас поверить, что мечты сбываются. Самое лучшее — не видеть это, а переживать это вместе с тобой».