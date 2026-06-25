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«Останавливал его много раз, но и он забивал много раз». Каннаваро — о Роналду

«Останавливал его много раз, но и он забивал много раз». Каннаваро — о Роналду
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Главный тренер сборной Узбекистана Фабио Каннаваро высказался об игре Криштиану Роналду.

Позавчера 41-летний нападающий сборной Португалии сделал дубль в матче с командой Узбекистана во 2-м туре группового этапа ЧМ-2026 (5:0). Игрок был признан лучшим игроком встречи.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа K. 2-й тур
23 июня 2026, вторник. 20:00 МСК
Португалия
Окончен
5 : 0
Узбекистан
1:0 Роналду – 6'     2:0 Мендеш – 17'     3:0 Роналду – 39'     4:0 Нематов – 60'     5:0 Леау – 87'    

«Роналду нельзя давать ни сантиметра, потому что если ты это сделаешь… тебе конец. Я останавливал его много раз, но он и забил много голов [в ворота моих команд]. Я давно закончил карьеру, а он продолжает играть. Поздравляю его, он может играть ещё несколько лет, так зачем останавливаться?» — приводит слова Каннаваро A Bola.

Каннаваро — чемпион мира в составе сборной Италии и обладатель «Золотого мяча» 2006 года, наиболее известен по выступлениям за «Ювентус» и «Реал».

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