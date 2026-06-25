Сборная ЮАР обыграла Южную Корею в матче чемпионата мира — 2026 и вышла в плей-офф

Завершился матч группы А чемпионата мира 2026 года между сборными ЮАР и Южной Кореи. Команды играли на стадионе «ББВА» в Гуадалупе, Мексика. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Факундо Тельо (Аргентина). Игра завершилась поражением корейской сборной со счётом 0:1.

Команды не смогли отличиться в первом тайме, а на 63-й минуте ЮАР вышла вперёд усилиями Тхапело Масеко. Его гол остался единственным в этой встрече.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3 (4:2 пен.).