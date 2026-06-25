Мексика разгромила Чехию, выиграв группу А и выбив её из турнира. Очоа сыграл на ЧМ-2026

Завершился матч 3-го тура группы А чемпионата мира по футболу 2026 года, в котором встречались сборные Мексики и Чехии. Команды играли на стадионе «Ацтека» в Мехико, Мексика. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Яэлем Фальконом Пересом (Аргентина). Победу одержала мексиканская национальная команда со счётом 3:0.

Сначала защитник сборной Мексики Матео Чавес открыл счёт в матче, забив с передачи Луиса Ромо на 56-й минуте встречи. Через пять минут форвард мексиканцев Хулиан Киньонес удвоил преимущество команды. На 78-й минуте легендарный мексиканский вратарь Гильермо Очоа вышел на поле, заменив Рауля Ранхеля. В компенсированное ко второму тайму время мексиканцы установили окончательный результат — забил Альваро Фидальго.

После трёх матчей мексиканцы обеспечили себе первое место в группе А, а чехи с одним очком вылетели из турнира.

Групповой этап продлится с 11 по 27 июня. Команды играют друг с другом по кругу (по три встречи каждая). В плей-офф выйдут по две лучшие сборные из каждой группы, а также восемь лучших команд, занявших третьи места.