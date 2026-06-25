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Жена Неймара: люди думают, что мы «трофейные жены», но я сама оплачиваю счета

Жена Неймара: люди думают, что мы «трофейные жены», но я сама оплачиваю счета
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Супруга форварда сборной Бразилии Неймара, инфлюенсер и предприниматель Бруна Бьянкарди, заявила, что не считает себя «трофейной женой» и сама оплачивает все свои счета.

«Люди думают, что мы «трофейные жены», которые сидят дома и не работают. Я отвечаю: подождите минутку, у меня есть своё дело, я плачу своей команде, выплачиваю зарплаты. Сама зарабатываю и самостоятельно оплачиваю счета», – сказала Бьянкарди в подкасте Elas Que Jogam.

Отметим, аккаунт Бруны Бьянкарди в социальной сети насчитывает 15,6 млн подписчиков.

Ранее Бруна заявила, что не понимает, что такое правило офсайда в футболе.

Сам Неймар минувшим вечером сыграл за сборную Бразилии впервые с октября 2023 года — игрок вышел на замену в матче 3-го тура чемпионата мира 2026 года со сборной Шотландии. Бразилия одержала победу со счётом 3:0.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа C. 3-й тур
25 июня 2026, четверг. 01:00 МСК
Шотландия
Окончен
0 : 3
Бразилия
0:1 Винисиус Жуниор – 7'     0:2 Винисиус Жуниор – 45+3'     0:3 Кунья – 60'    
Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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