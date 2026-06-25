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ЮАР впервые в истории вышла в плей-офф чемпионата мира

ЮАР впервые в истории вышла в плей-офф чемпионата мира
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Сборная ЮАР впервые в своей истории вышла в плей-офф чемпионата мира. Сегодня, 25 июня, африканцы обыграли Южную Корею в матче 3-го тура группового этапа ЧМ-2026 и заняли второе место в турнирной таблице. Первой стала сборная Мексики, последней — национальная команда Чехии. Южная Корея расположилась на третьей строчке.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа A. 3-й тур
25 июня 2026, четверг. 04:00 МСК
ЮАР
Окончен
1 : 0
Южная Корея
1:0 Масеко – 63'    

Чемпионат мира — 2026 проходит в Соединённых Штатах Америки, Мексике и Канаде. Турнир стартовал 11 июня и завершится 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в 2022 году в Катаре обыграла в финале национальную команду Франции в серии послематчевых пенальти.

Календарь ЧМ-2026
Турнирная таблица ЧМ-2026
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