ЮАР впервые в истории вышла в плей-офф чемпионата мира

Сборная ЮАР впервые в своей истории вышла в плей-офф чемпионата мира. Сегодня, 25 июня, африканцы обыграли Южную Корею в матче 3-го тура группового этапа ЧМ-2026 и заняли второе место в турнирной таблице. Первой стала сборная Мексики, последней — национальная команда Чехии. Южная Корея расположилась на третьей строчке.

Чемпионат мира — 2026 проходит в Соединённых Штатах Америки, Мексике и Канаде. Турнир стартовал 11 июня и завершится 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в 2022 году в Катаре обыграла в финале национальную команду Франции в серии послематчевых пенальти.