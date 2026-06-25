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«Я бегал как Volvo — просто безобразно. Беллингем — это Aston Martin». Невилл — об игроке

«Я бегал как Volvo — просто безобразно. Беллингем — это Aston Martin». Невилл — об игроке
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Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Гари Невилл сравнил манеру бега Джуда Беллингема с движением автомобиля.

«Вы видели, как он бежит? Это просто прекрасно. Когда Джуд Беллингем бежит, это прекрасно.

Когда я бегал, то был похож на Volvo — это было чёртово мучение, просто безобразно. А Джуд напоминает Aston Martin», — сказал Невилл в подкасте Stick To Football на канале The Overlap.

Позавчера Беллингем стал самым молодым футболистом в истории сборной Англии, который провёл 50 матчей за «трёх львов» — в матче с Ганой (0:0) на момент выхода на поле ему исполнилось 22 года и 359 дней.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа L. 2-й тур
23 июня 2026, вторник. 23:00 МСК
Англия
Окончен
0 : 0
Гана

Предыдущее достижение принадлежало бывшему нападающему «Манчестер Юнайтед» Уэйну Руни, который удерживал этот рекорд на протяжении долгого времени.

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