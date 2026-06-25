Определилась первая пара плей-офф чемпионата мира — 2026

По итогам завершившихся матчей 3-го тура группового этапа чемпионата мира 2026 года стала известна первая пара плей-офф мирового первенства.

Вторая команда группы A ЮАР сыграет со второй сборной квартета B — одной из хозяек ЧМ — национальной командой Канады. Матч пройдёт 28 июня. Начало — в 22:00 мск.

Ранее Канада разгромила Катар (6:0), сыграла вничью с Боснией и Герцеговиной (1:1) и проиграла Швейцарии (1:2) в группе B, а ЮАР уступил Мексике (0:2), разделил очки с Чехией (1:1) и одолел Южную Корею (1:0) в квартете А.

Групповой этап проводится с 11 по 27 июня: команды играют в один круг, проводя по три матча. В плей-офф выходят две лучшие сборные каждой группы, а также восемь команд, занявших третьи места. Чемпионат мира — 2026 проходит в США, Мексике и Канаде. Турнир стартовал 11 июня и завершится 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.