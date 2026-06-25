Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Определилась первая пара плей-офф чемпионата мира — 2026

Определилась первая пара плей-офф чемпионата мира — 2026
Комментарии

По итогам завершившихся матчей 3-го тура группового этапа чемпионата мира 2026 года стала известна первая пара плей-офф мирового первенства.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
28 июня 2026, воскресенье. 22:00 МСК
ЮАР
Не начался
Канада
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Вторая команда группы A ЮАР сыграет со второй сборной квартета B — одной из хозяек ЧМ — национальной командой Канады. Матч пройдёт 28 июня. Начало — в 22:00 мск.

Ранее Канада разгромила Катар (6:0), сыграла вничью с Боснией и Герцеговиной (1:1) и проиграла Швейцарии (1:2) в группе B, а ЮАР уступил Мексике (0:2), разделил очки с Чехией (1:1) и одолел Южную Корею (1:0) в квартете А.

Групповой этап проводится с 11 по 27 июня: команды играют в один круг, проводя по три матча. В плей-офф выходят две лучшие сборные каждой группы, а также восемь команд, занявших третьи места. Чемпионат мира — 2026 проходит в США, Мексике и Канаде. Турнир стартовал 11 июня и завершится 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.

Календарь ЧМ-2026
Турнирная таблица ЧМ-2026
Материалы по теме
ЮАР впервые в истории вышла в плей-офф, Мексика выбила Чехию! Мегадень на ЧМ-2026 LIVE
Live
ЮАР впервые в истории вышла в плей-офф, Мексика выбила Чехию! Мегадень на ЧМ-2026 LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android