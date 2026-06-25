Кюрасао — Кот-д'Ивуар: где смотреть матч группового этапа ЧМ-2026, кто покажет

Сегодня, 25 июня, состоится матч группы E чемпионата мира по футболу 2026 года, в котором встретятся сборные Кюрасао и Кот-д'Ивуара. Команды будут играть на стадионе «Линкольн Файненшел Филд» в Филадельфии (Пенсильвания, США) Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Гленном Нюбергом (Швеция). Начало игры — в 1:00 мск. В прямом эфире встречу покажут онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» и онлайн-кинотеатр Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Сборная Кюрасао занимает четвёртое место в турнирной таблице группы E. Команда набрала одно очко за два матча. Кот-д'Ивуар находится на второй строчке, заработав три очка.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3 (4:2 пен.).