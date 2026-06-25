Определились 12 участников плей-офф чемпионата мира — 2026

В ночь с 24 на 25 июня завершились первые матчи 3-го тура группового этапа чемпионата мира — 2026. В трёх группах — A, B и C — стали известны итоговые расположения команд.

По состоянию на текущий момент путёвки в плей-офф выиграли 12 команд. Мексика, ЮАР, Швейцария, Канада, Марокко, Бразилия, США, Германия, Аргентина, Франция, Норвегия и Колумбия гарантировали себе первое или второе места и прямые путёвки в 1/16 финала турнира.

Чемпионат мира — 2026 проходит в США, Мексике и Канаде. Турнир стартовал 11 июня и завершится 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в 2022 году в Катаре обыграла в финале национальную команду Франции в серии послематчевых пенальти.