Очоа сравнялся с Месси и Роналду по количеству участий в чемпионатах мира

40-летний вратарь сборной Мексики Гильермо Очоа принял участие в матче чемпионата мира — 2026, сравнявшись по количеству участий в самом престижном международном турнире с нападающими национальных команд Аргентина и Португалии Лионелем Месси и Криштиану Роналду. Очоа вышел на замену в игре 3-го тура группового этапа ЧМ-2026 с Чехией (3:0). Теперь на счету Очоа, Месси и Роналду по шесть чемпионатов мира.

Отметим, Гильермо не играл на ЧМ-2006 и ЧМ-2010, вратарь числился в заявке команды Мексики, но на поле в этих турнирах так и не появился.

Чемпионат мира — 2026 проходит в США, Мексике и Канаде. Турнир стартовал 11 июня и завершится 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.