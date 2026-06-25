Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Очоа сравнялся с Месси и Роналду по количеству участий в чемпионатах мира

Очоа сравнялся с Месси и Роналду по количеству участий в чемпионатах мира
Комментарии

40-летний вратарь сборной Мексики Гильермо Очоа принял участие в матче чемпионата мира — 2026, сравнявшись по количеству участий в самом престижном международном турнире с нападающими национальных команд Аргентина и Португалии Лионелем Месси и Криштиану Роналду. Очоа вышел на замену в игре 3-го тура группового этапа ЧМ-2026 с Чехией (3:0). Теперь на счету Очоа, Месси и Роналду по шесть чемпионатов мира.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа A. 3-й тур
25 июня 2026, четверг. 04:00 МСК
Чехия
Окончен
0 : 3
Мексика
0:1 Чавес – 55'     0:2 Киньонес – 61'     0:3 Фидальго – 90+4'    

Отметим, Гильермо не играл на ЧМ-2006 и ЧМ-2010, вратарь числился в заявке команды Мексики, но на поле в этих турнирах так и не появился.

Чемпионат мира — 2026 проходит в США, Мексике и Канаде. Турнир стартовал 11 июня и завершится 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.

Календарь ЧМ-2026
Турнирная таблица ЧМ-2026
Материалы по теме
Определились 12 участников плей-офф чемпионата мира — 2026
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android