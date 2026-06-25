Итоговая турнирная таблица группы А чемпионата мира по футболу — 2026

Завершились матчи в группе А чемпионата мира по футболу 2026 года. В заключительном туре сборная ЮАР с минимальным счётом 1:0 переиграла Южную Корею, а национальная команда Мексики разгромила Чехию — 3:0.

Итоговая турнирная таблица группы А ЧМ-2026:

Фото: Чемпионат

Подробная таблица:

Фото: Чемпионат

Таким образом, Мексика и ЮАР вышли в 1/16 финала. Сборная Южной Кореи имеет шансы на попадание в плей-офф с третьей строчки. Чехия завершила участие в турнире.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3 (4:2 пен.).