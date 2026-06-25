Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Эквадор — Германия: во сколько начало матча группового этапа ЧМ по футболу 2026, кто покажет

Эквадор — Германия: где смотреть матч группового этапа ЧМ-2026, кто покажет
Комментарии

Сегодня, 25 июня, состоится матч 3-го тура группы E чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Эквадора и Германии. Игра пройдёт на стадионе «Метлайф» (Ист-Ратерфорд, США). В качестве главного арбитра выступит Тори Пенсо из США. Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ». Трансляцию также можно будет посмотреть в Okko.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа E. 3-й тур
25 июня 2026, четверг. 23:00 МСК
Эквадор
Не начался
Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

После двух туров группы E сборная Германии набрала шесть очков и занимает первое место. Немцы досрочно обеспечили себе выход в плей-офф. Эквадор с одним очком располагается на третьей строчке. На втором месте находится Кот-д'Ивуар (3), на четвёртом — Кюрасао (1).

Групповой этап продлится с 11 по 27 июня. Команды играют друг с другом по кругу (по три матча каждая). В плей-офф выйдут по две лучшие сборные из каждой группы, а также восемь лучших команд, занявших третьи места.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
Топ-матчи четверга: Бразилия и Германия на ЧМ-2026, Осака против Александровой и волейбол
Топ-матчи четверга: Бразилия и Германия на ЧМ-2026, Осака против Александровой и волейбол
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android