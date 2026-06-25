Результаты матчей ЧМ по футболу — 2026 на 25 июня 2026 года
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В ночь с 24 на 25 июня в группах А, В и С прошли матчи 3-го тура группового этапа чемпионата мира 2026 года. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игр.
Результаты матчей ЧМ по футболу — 2026 на 24 и 25 июня 2026 года:
Группа A:
Чехия — Мексика — 0:3;
ЮАР — Южная Корея — 1:0.
ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа A. 3-й тур
25 июня 2026, четверг. 04:00 МСК
Чехия
Окончен
0 : 3
Мексика
0:1 Чавес – 55' 0:2 Киньонес – 61' 0:3 Фидальго – 90+4'
ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа A. 3-й тур
25 июня 2026, четверг. 04:00 МСК
ЮАР
Окончен
1 : 0
Южная Корея
1:0 Масеко – 63'
Группа B:
Швейцария — Канада — 2:1;
Босния и Герцеговина — Катар — 3:1.
ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа B. 3-й тур
24 июня 2026, среда. 22:00 МСК
Швейцария
Окончен
2 : 1
Канада
1:0 Варгас – 46' 2:0 Манзамби – 57' 2:1 Дэвид – 76'
ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа B. 3-й тур
24 июня 2026, среда. 22:00 МСК
Босния и Герцеговина
Окончен
3 : 1
Катар
1:0 Алайбегович – 29' 2:0 Абунада – 34' 2:1 Аль-Хайдос – 42' 3:1 Махмич – 80'
Группа C:
Марокко — Гаити — 4:2;
Шотландия — Бразилия — 0:3.
ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа C. 3-й тур
25 июня 2026, четверг. 01:00 МСК
Марокко
Окончен
4 : 2
Гаити
0:1 Буну – 10' 1:1 Хакими – 39' 1:2 Изидор – 43' 2:2 Сайбари – 45+1' 3:2 Рахими – 78' 4:2 Яссин – 89'
ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа C. 3-й тур
25 июня 2026, четверг. 01:00 МСК
Шотландия
Окончен
0 : 3
Бразилия
0:1 Винисиус Жуниор – 7' 0:2 Винисиус Жуниор – 45+3' 0:3 Кунья – 60'
Чемпионат мира — 2026 года проходит в Соединённых Штатах Америки, Мексике и Канаде. Турнир стартовал 11 июня и завершится 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в 2022 году в Катаре обыграла в финале национальную команду Франции в серии послематчевых пенальти.
Комментарии
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