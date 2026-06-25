Результаты матчей ЧМ по футболу — 2026 на 25 июня 2026 года

В ночь с 24 на 25 июня в группах А, В и С прошли матчи 3-го тура группового этапа чемпионата мира 2026 года. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игр.

Результаты матчей ЧМ по футболу — 2026 на 24 и 25 июня 2026 года:

Группа A:

Чехия — Мексика — 0:3;

ЮАР — Южная Корея — 1:0.

Группа B:

Швейцария — Канада — 2:1;

Босния и Герцеговина — Катар — 3:1.

Группа C:

Марокко — Гаити — 4:2;

Шотландия — Бразилия — 0:3.

Чемпионат мира — 2026 года проходит в Соединённых Штатах Америки, Мексике и Канаде. Турнир стартовал 11 июня и завершится 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в 2022 году в Катаре обыграла в финале национальную команду Франции в серии послематчевых пенальти.