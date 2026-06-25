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Результаты матчей ЧМ по футболу — 2026 на 25 июня 2026 года: как сыграли, сенсации, Бразилия, Швейцария, Корея, Чехия, ЮАР

Результаты матчей ЧМ по футболу — 2026 на 25 июня 2026 года
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В ночь с 24 на 25 июня в группах А, В и С прошли матчи 3-го тура группового этапа чемпионата мира 2026 года. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игр.

Результаты матчей ЧМ по футболу — 2026 на 24 и 25 июня 2026 года:

Группа A:
Чехия — Мексика — 0:3;
ЮАР — Южная Корея — 1:0.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа A. 3-й тур
25 июня 2026, четверг. 04:00 МСК
Чехия
Окончен
0 : 3
Мексика
0:1 Чавес – 55'     0:2 Киньонес – 61'     0:3 Фидальго – 90+4'    
ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа A. 3-й тур
25 июня 2026, четверг. 04:00 МСК
ЮАР
Окончен
1 : 0
Южная Корея
1:0 Масеко – 63'    

Группа B:
Швейцария — Канада — 2:1;
Босния и Герцеговина — Катар — 3:1.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа B. 3-й тур
24 июня 2026, среда. 22:00 МСК
Швейцария
Окончен
2 : 1
Канада
1:0 Варгас – 46'     2:0 Манзамби – 57'     2:1 Дэвид – 76'    
ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа B. 3-й тур
24 июня 2026, среда. 22:00 МСК
Босния и Герцеговина
Окончен
3 : 1
Катар
1:0 Алайбегович – 29'     2:0 Абунада – 34'     2:1 Аль-Хайдос – 42'     3:1 Махмич – 80'    

Группа C:
Марокко — Гаити — 4:2;
Шотландия — Бразилия — 0:3.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа C. 3-й тур
25 июня 2026, четверг. 01:00 МСК
Марокко
Окончен
4 : 2
Гаити
0:1 Буну – 10'     1:1 Хакими – 39'     1:2 Изидор – 43'     2:2 Сайбари – 45+1'     3:2 Рахими – 78'     4:2 Яссин – 89'    
ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа C. 3-й тур
25 июня 2026, четверг. 01:00 МСК
Шотландия
Окончен
0 : 3
Бразилия
0:1 Винисиус Жуниор – 7'     0:2 Винисиус Жуниор – 45+3'     0:3 Кунья – 60'    

Чемпионат мира — 2026 года проходит в Соединённых Штатах Америки, Мексике и Канаде. Турнир стартовал 11 июня и завершится 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в 2022 году в Катаре обыграла в финале национальную команду Франции в серии послематчевых пенальти.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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Итоговая турнирная таблица группы А чемпионата мира по футболу — 2026
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