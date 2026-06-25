«Парень, который может восстать из пепла». Ренато Аугусто — о Неймаре

Бывший игрок сборной Бразилии Ренато Аугусто высказался о ситуации с Неймаром на ЧМ-2026.

34-летний форвард пропустил первые два матча бразильцев на турнире из-за травмы икроножной мышцы. В матче 3-го тура с Шотландией Неймар появился на поле на 76-й минуте, заменив нападающего Матеуса Кунью. Бразилия одержала победу со счётом 3:0.

«Я нисколько не сомневаюсь в его классе. Парень, который отличается от других, может восстать из пепла, как мы это уже видели в случае с Роналдо и не только. Одно дело смотреть игры с его участием и совсем другое – вместе тренироваться. Кто был вместе с ним на тренировках, тот видел всё. Он лучший из тех, с кем я играл. Не сомневаюсь, что ему было трудно оказаться вне игры на месяц. Травма подрывает уверенность, это другой вид боли. Но не сомневаюсь, что он вернётся и будет лучшим», – приводит слова Аугусто Globo.