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«Парень, который может восстать из пепла». Ренато Аугусто — о Неймаре

«Парень, который может восстать из пепла». Ренато Аугусто — о Неймаре
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Бывший игрок сборной Бразилии Ренато Аугусто высказался о ситуации с Неймаром на ЧМ-2026.

34-летний форвард пропустил первые два матча бразильцев на турнире из-за травмы икроножной мышцы. В матче 3-го тура с Шотландией Неймар появился на поле на 76-й минуте, заменив нападающего Матеуса Кунью. Бразилия одержала победу со счётом 3:0.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа C. 3-й тур
25 июня 2026, четверг. 01:00 МСК
Шотландия
Окончен
0 : 3
Бразилия
0:1 Винисиус Жуниор – 7'     0:2 Винисиус Жуниор – 45+3'     0:3 Кунья – 60'    

«Я нисколько не сомневаюсь в его классе. Парень, который отличается от других, может восстать из пепла, как мы это уже видели в случае с Роналдо и не только. Одно дело смотреть игры с его участием и совсем другое – вместе тренироваться. Кто был вместе с ним на тренировках, тот видел всё. Он лучший из тех, с кем я играл. Не сомневаюсь, что ему было трудно оказаться вне игры на месяц. Травма подрывает уверенность, это другой вид боли. Но не сомневаюсь, что он вернётся и будет лучшим», – приводит слова Аугусто Globo.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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