Президент CBF прилетел на ЧМ с любовницей, на открытие пришёл с женой — всё оплатила CBF

Президент Бразильской футбольной конфедерации (CBF) Самир Хауд оказался в центре скандала: его обвинили в том, что он оплачивал роскошные поездки любовниц из бюджета федерации, об этом сообщает издание Portal LeoDias.

Избранный в мае прошлого года Хауд сейчас находится в США в рамках чемпионата мира. Ксауд привёз в США фитнес-предпринимателя Камилу Кристину Андраде — женщина проживала в отеле Hyatt Regency Grand Central в Нью-Йорке с 2 по 10 июня. Общая стоимость её пребывания составила 59 424,81 бразильского реала ($ 11 534,36). Номер был забронирован на имя главы федерации.

Пока Камила оставалась в Нью-Йорке, Самир вернулся в Бразилию, чтобы посмотреть матч женской национальной сборной против США 8 июня в Форталезе. Хауд, женатый 20 лет, уехал из Бразилии в Мехико, где встретился со своей женой Наталией, чтобы вместе присутствовать на открытии ЧМ-2026 11 июня. Днём ранее бизнесвумен Камила Андраде покинула Нью-Йорк.

Примечательно, что это уже не первый случай, когда Хауд использует ресурсы организации для международных поездок, в которых принимают участие женщины из его окружения — в декабре прошлого года инфлюенсер и фармацевт Тамирес Фернандес Барселлос отправилась из Рио-де-Жанейро в Катар, чтобы посетить финал клубного чемпионата мира между «Фламенго» и «ПСЖ». Поездка включала авиабилеты бизнес-класса и проживание в отеле The Ritz-Carlton Doha. CBF оплатила счета на сумму 17 424 реалов ($ 3 382).

Федерация отвергла все обвинения, выпустив официальное заявление, в котором было сказано, что «руководство придерживается принципов «этической честности», а все расходы носят исключительно институциональный и деловой характер».