Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Япония — Швеция: во сколько начало матча группового этапа ЧМ по футболу 2026, где смотреть прямую трансляцию

Япония — Швеция: во сколько начало матча ЧМ-2026, где смотреть прямую трансляцию
Комментарии

26 июня состоится матч 3-го тура группы F чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Японии и Швеции. Игра пройдёт на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти» в Арлингтоне (Техас, США). Стартовый свисток судьи прозвучит в 2:00 мск. Встречу в прямом эфире покажет онлайн-платформа «Кинопоиск». Права принадлежат телеканалу «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа F. 3-й тур
26 июня 2026, пятница. 02:00 МСК
Япония
Не начался
Швеция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

После двух туров Япония располагается на второй строчке с четырьмя очками. Швеция находится на третьей строчке с тремя очками. Оба коллектива имеют шансы на выход в плей-офф.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.

Календарь ЧМ-2026
Турнирная таблица ЧМ-2026
Материалы по теме
Топ-матчи четверга: Бразилия и Германия на ЧМ-2026, Осака против Александровой и волейбол
Топ-матчи четверга: Бразилия и Германия на ЧМ-2026, Осака против Александровой и волейбол
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android