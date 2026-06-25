Япония — Швеция: во сколько начало матча ЧМ-2026, где смотреть прямую трансляцию

26 июня состоится матч 3-го тура группы F чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Японии и Швеции. Игра пройдёт на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти» в Арлингтоне (Техас, США). Стартовый свисток судьи прозвучит в 2:00 мск. Встречу в прямом эфире покажет онлайн-платформа «Кинопоиск». Права принадлежат телеканалу «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

После двух туров Япония располагается на второй строчке с четырьмя очками. Швеция находится на третьей строчке с тремя очками. Оба коллектива имеют шансы на выход в плей-офф.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.