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Гонка бомбардиров на ЧМ по футболу — 2026 на 25 июня 2026 года: кто лидер, сколько мячей

Гонка бомбардиров на ЧМ по футболу — 2026 на 25 июня 2026 года: кто лидер, сколько мячей
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Завершился очередной игровой день на чемпионате мира по футболу — 2026, в рамках которого состоялось шесть матчей. Швейцария переиграла Канаду (2:1), Босния и Герцеговина одержала историческую победу над Катаром (3:1), Бразилия разгромила Шотландию (3:0), Марокко был сильнее Гаити (4:2), ЮАР сенсационно одолела Южную Корею (1:0), а Мексика крупно победила Чехию (3:0).

На данный момент лидером гонки бомбардиров является аргентинский нападающий Лионель Месси, на счету которого пять забитых мячей. По четыре гола у форвардов сборных Норвегии, Бразилии и Франции Эрлинга Холанда, Винисиуса Жуниора и Килиана Мбаппе.

Чемпионат мира — 2026 проходит в США, Мексике и Канаде. Турнир стартовал 11 июня и завершится 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.

С полным списком лучших бомбардиров можно ознакомиться здесь.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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Результаты матчей ЧМ по футболу — 2026 на 25 июня 2026 года
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