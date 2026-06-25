Тренер Южной Кореи назвал винового за неожиданное поражение в матче ЧМ с ЮАР

Главный тренер сборной Южной Кореи Хон Мён Бо прокомментировал неожиданное поражение своей команды в матче 3-го тура группового этапа чемпионата мира 2026 года с национальной командой ЮАР. Встреча завершилась со счётом 0:1.

«Считаю, что игроки отдали все силы, но обидно, что мы пропустили первый гол. Что касается разочаровывающего результата, ответственность за это лежит на мне как на главном тренере», — приводит слова Мён Бо официальный сайт ФИФА.

По итогам тура Мексика и ЮАР вышли в 1/16 финала. Сборная Южной Кореи имеет шансы на попадание в плей-офф с третьей строчки. Чехия завершила участие в турнире.