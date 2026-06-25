«Приятное удивление». Российский болельщик рассказал о ценах на ЧМ-2026 в Мексике

Российский болельщик Михаил Шичков рассказал о ценах на проходящем в эти дни чемпионате мира — 2026 в Мексике. ЧМ-2026 принимает также США и Канада.

«Цены в Мехико плюс-минус московские, местами даже можно найти дешевле. Условно говоря, маленькая бутылка пива в кафе стоит 50-60 песо. Умножаем на четыре-пять — получается 250-300 рублей. У нас такая же явно будет стоить 500-600 в заведении. Мексиканцы — фанаты кухни. Даже солидные люди в галстуках охотно употребляют уличную еду, поэтому поесть можно на любой вкус и бюджет. Цены вменяемые.

Что меня больше всего удивило, это внутренние перелёты. Думал, цены на билеты на время ЧМ-2026 задерут, но у меня есть билеты за 1700, 3000 рублей. Самый дорогой — из Канкуна в Гвадалахару — обошёлся в 11 000, хотя с пересадкой мог полететь в два раза дешевле. По жилью. Выбрал себе базой гестхаус в Мехико, в который уже третий раз заезжаю. Самая дешёвая ночь получилась 5000 рублей, а самая дорогая — 100 долларов. Я удивлён, что они не слишком взвинтили цены, как в том же Саранске в 2018-м, где многие даже не ночевали, а приезжали и уезжали. Это самое приятное удивление. В том числе и поэтому в Мехико поехало много людей из России: только у нас компания — 25 человек и ещё шесть-семь человек примкнувших», — рассказал Шичков корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.