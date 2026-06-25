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Тренер ЮАР высказался об историческом выходе команды в плей-офф после победы над Кореей

Тренер ЮАР высказался об историческом выходе команды в плей-офф после победы над Кореей
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Главный тренер сборной ЮАР Уго Броос прокомментировал неожиданную победу своей команды в матче 3-го тура группового этапа чемпионата мира 2026 года с национальной командой Южной Кореи. Встреча завершилась со счётом 1:0.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа A. 3-й тур
25 июня 2026, четверг. 04:00 МСК
ЮАР
Окончен
1 : 0
Южная Корея
1:0 Масеко – 63'    

«Трудно объяснить, что чувствуем. Это фантастический опыт. Мы играли очень хорошо и создавали моменты. Тактически действовали превосходно, сборная Южной Кореи не могла найти нужные им свободные зоны. Мы забили гол, а затем 20 минут боролись до последнего. То, чего мы добились за последние пять лет, просто потрясающе. Когда работаешь вместе так долго, возникает связь, это больше, чем просто отношения между тренером и игроками, мы стали друзьями. Нам просто нужно наслаждаться этим», — приводит слова Брооса официальный сайт ФИФА.

По итогам тура Мексика и ЮАР вышли в 1/16 финала. Сборная Южной Кореи имеет шансы на попадание в плей-офф с третьей строчки. Чехия завершила участие в турнире.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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