40-летний Гильермо Очоа намекнул на завершение карьеры футболиста

Голкипер сборной Мексики Гильермо Очоа намекнул на завершение профессиональной карьеры футболиста. Вратарь является участником шести чемпионатов мира. На ЧМ-2006 и ЧМ-2010 Очоа не играл, но числился в заявке команды Мексики. Гильермо 40 лет.

«Моя первая игра прошла на «Ацтеке». Моя последняя игра — на «Ацтеке». Это была прекрасная заключительная глава моей карьеры. Спасибо всем», — приводит слова Очоа известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X.

Чемпионат мира — 2026 проходит в США, Мексике и Канаде. Турнир стартовал 11 июня и завершится 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в 2022 году в Катаре обыграла в финале национальную команду Франции в серии послематчевых пенальти.