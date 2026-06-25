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40-летний Гильермо Очоа намекнул на завершение карьеры футболиста

40-летний Гильермо Очоа намекнул на завершение карьеры футболиста
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Голкипер сборной Мексики Гильермо Очоа намекнул на завершение профессиональной карьеры футболиста. Вратарь является участником шести чемпионатов мира. На ЧМ-2006 и ЧМ-2010 Очоа не играл, но числился в заявке команды Мексики. Гильермо 40 лет.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа A. 3-й тур
25 июня 2026, четверг. 04:00 МСК
Чехия
Окончен
0 : 3
Мексика
0:1 Чавес – 55'     0:2 Киньонес – 61'     0:3 Фидальго – 90+4'    

«Моя первая игра прошла на «Ацтеке». Моя последняя игра — на «Ацтеке». Это была прекрасная заключительная глава моей карьеры. Спасибо всем», — приводит слова Очоа известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X.

Чемпионат мира — 2026 проходит в США, Мексике и Канаде. Турнир стартовал 11 июня и завершится 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в 2022 году в Катаре обыграла в финале национальную команду Франции в серии послематчевых пенальти.

Календарь ЧМ-2026
Турнирная таблица ЧМ-2026
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