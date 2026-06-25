«Мы не удовлетворены». Очоа — о выходе Мексики в плей-офф ЧМ после трёх побед в группе

Вратарь сборной Мексики Гильермо Очоа подвёл итоги выступления команды на групповом этапе чемпионата мира 2026 года.

«Для меня главное — сохранять спокойствие. У команды есть такой настрой и чувство скромности. В первую очередь мы — очень трудолюбивый коллектив. Не удовлетворены тем, чего добились до сих пор, поскольку сами ставим перед собой эти задачи. Идём шаг за шагом, матч за матчем. Сейчас самая важная игра — следующая, постараемся как можно лучше к ней подготовиться, чтобы показать достойный результат», — приводит слова Очоа официальный сайт ФИФА.

40-летний голкипер вышел на замену на 78-й минуте в матче 3-го тура с Чехией (3:0). Мексиканцы набрали девять из девяти очков и выиграли группу A, одержав три победы и не пропустив ни одного гола.