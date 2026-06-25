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«Мы не удовлетворены». Очоа — о выходе Мексики в плей-офф ЧМ после трёх побед в группе

«Мы не удовлетворены». Очоа — о выходе Мексики в плей-офф ЧМ после трёх побед в группе
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Вратарь сборной Мексики Гильермо Очоа подвёл итоги выступления команды на групповом этапе чемпионата мира 2026 года.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа A. 3-й тур
25 июня 2026, четверг. 04:00 МСК
Чехия
Окончен
0 : 3
Мексика
0:1 Чавес – 55'     0:2 Киньонес – 61'     0:3 Фидальго – 90+4'    

«Для меня главное — сохранять спокойствие. У команды есть такой настрой и чувство скромности. В первую очередь мы — очень трудолюбивый коллектив. Не удовлетворены тем, чего добились до сих пор, поскольку сами ставим перед собой эти задачи. Идём шаг за шагом, матч за матчем. Сейчас самая важная игра — следующая, постараемся как можно лучше к ней подготовиться, чтобы показать достойный результат», — приводит слова Очоа официальный сайт ФИФА.

40-летний голкипер вышел на замену на 78-й минуте в матче 3-го тура с Чехией (3:0). Мексиканцы набрали девять из девяти очков и выиграли группу A, одержав три победы и не пропустив ни одного гола.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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