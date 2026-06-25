Сборная Мексики установила два национальных рекорда после выхода в плей-офф ЧМ-2026

Сборная Мексики разгромила национальную команду Чехии со счётом 3:0 и вышла в плей-офф чемпионата мира 2026 года, установив два национальных рекорда на мировых первенствах.

Как сообщает офицальный сайт ФИФА, на текущем турнире первый случай, когда Мексика выиграла все три своих матча группового этапа чемпионата мира, а также первый раз, когда она сохранила свои ворота в неприкосновенности во всех играх группового этапа с 1970 года.

Мексиканцы набрали девять очков из девяти и выиграли группу A, одержав три победы (в матчах с Чехией — 3:0, Южной Кореей — 1:0 и ЮАР — 2:0) и не пропустив ни одного гола.

Чемпионат мира — 2026 проходит в США, Мексике и Канаде. Турнир стартовал 11 июня и завершится 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.