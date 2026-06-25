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Сборная Мексики установила два национальных рекорда после выхода в плей-офф ЧМ-2026

Сборная Мексики установила два национальных рекорда после выхода в плей-офф ЧМ-2026
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Сборная Мексики разгромила национальную команду Чехии со счётом 3:0 и вышла в плей-офф чемпионата мира 2026 года, установив два национальных рекорда на мировых первенствах.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа A. 3-й тур
25 июня 2026, четверг. 04:00 МСК
Чехия
Окончен
0 : 3
Мексика
0:1 Чавес – 55'     0:2 Киньонес – 61'     0:3 Фидальго – 90+4'    

Как сообщает офицальный сайт ФИФА, на текущем турнире первый случай, когда Мексика выиграла все три своих матча группового этапа чемпионата мира, а также первый раз, когда она сохранила свои ворота в неприкосновенности во всех играх группового этапа с 1970 года.

Мексиканцы набрали девять очков из девяти и выиграли группу A, одержав три победы (в матчах с Чехией — 3:0, Южной Кореей — 1:0 и ЮАР — 2:0) и не пропустив ни одного гола.

Чемпионат мира — 2026 проходит в США, Мексике и Канаде. Турнир стартовал 11 июня и завершится 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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