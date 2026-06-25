Эквадор — Германия: онлайн-трансляция матча ЧМ-2026 началась

Начался матч 3-го тура группы E чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Эквадора и Германии. Игра проходит на стадионе «Метлайф» (Ист-Ратерфорд, США). В качестве главного арбитра выступает Тори Пенсо из США. Стартовый свисток судьи прозвучал в 23:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После двух туров группы E сборная Германии набрала шесть очков и занимает первое место. Немцы досрочно обеспечили себе выход в плей-офф. Эквадор с одним очком располагается на третьей строчке. На втором месте находится Кот-д'Ивуар (3), на четвёртом — Кюрасао (1).

Групповой этап продлится с 11 по 27 июня. Команды играют друг с другом по кругу (по три встречи каждая). В плей-офф выйдут по две лучшие сборные из каждой группы, а также восемь лучших команд, занявших третьи места.