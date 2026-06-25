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Анчелотти отреагировал на дебют Неймара на ЧМ-2026

Анчелотти отреагировал на дебют Неймара на ЧМ-2026
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Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти отреагировал на дебют вингера пентакампеонов Неймара на текущем чемпионате мира с национальной командой Шотландии. Встреча завершилась со счётом 3:0 в пользу южноамериканской команды, а Неймар сыграл 12 минут, выйдя на замену.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа C. 3-й тур
25 июня 2026, четверг. 01:00 МСК
Шотландия
Окончен
0 : 3
Бразилия
0:1 Винисиус Жуниор – 7'     0:2 Винисиус Жуниор – 45+3'     0:3 Кунья – 60'    

«Неймар получил возможность играть, потому что он этого заслужил. Он очень много работал и проявил большой профессионализм, тренируясь для восстановления», — приводит слова Анчелотти Sabah Spor в соцсети X.

Бразилия вышла в плей-офф ЧМ с первого места. В активе пентакампеонов семь очков после трёх матчей. Марокко также имеет на своём счету семь очков, но уступает бразильцам по разнице мячей. Третью строчку заняла Шотландия с тремя очками. Команда Стива Кларка всё ещё имеет шансы на выход в плей-офф. Сборная Гаити замкнула квартет, не набрав очков.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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