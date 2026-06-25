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Кюрасао — Кот-д'Ивуар: онлайн-трансляция матча чемпионата мира по футболу 2026 началась

Кюрасао — Кот-д'Ивуар: онлайн-трансляция матча ЧМ-2026 началась
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Начался матч группы E чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Кюрасао и Кот-д'Ивуара. Команды играют на стадионе «Линкольн Файненшел Филд» в Филадельфии (Пенсильвания, США) Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Гленном Нюбергом (Швеция). Стартовый свисток прозвучал в 23:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа E. 3-й тур
25 июня 2026, четверг. 23:00 МСК
Кюрасао
Перерыв
0 : 1
Кот-д'Ивуар
0:1 Пепе – 7'    

Сборная Кюрасао занимает четвёртое место в турнирной таблице группы E. Команда набрала одно очко за два матча. Кот-д'Ивуар находится на второй строчке, заработав три очка.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3 (4:2 пен.).

Календарь ЧМ-2026
Турнирная таблица ЧМ-2026
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