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Винисиус заявил, что Анчелотти обещал ему подарок за гол Шотландии на ЧМ-2026

Винисиус заявил, что Анчелотти обещал ему подарок за гол Шотландии на ЧМ-2026
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Крайний нападающий сборной Бразилии Винисиус Жуниор рассказал, что главный тренер национальной команды Карло Анчелотти обещал сделать ему подарок за гол головой в ворота Шотландии в матче 3-го тура группового этапа чемпионата мира — 2026. Бразильцы обыграли шотландцев со счётом 3:0, Винисиус оформил дубль.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа C. 3-й тур
25 июня 2026, четверг. 01:00 МСК
Шотландия
Окончен
0 : 3
Бразилия
0:1 Винисиус Жуниор – 7'     0:2 Винисиус Жуниор – 45+3'     0:3 Кунья – 60'    

«Меня не волнует личная статистика, а волнует — делаю ли я всё возможное, чтобы помочь сборной. Но доволен своими голами. Забил даже головой – обещал это тренеру. А он сказал, что это практически невозможно и что за это он сделает мне подарок. Что ж, подождём. Самое важное — это победы, улучшение нашей игры. Речь идёт, чтобы продолжать ещё больше совершенствоваться для достижения следующей цели, потому что дальше плей-офф», — приводит слова Винисиуса ESPN.

Календарь ЧМ-2026
Турнирная таблица ЧМ-2026
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