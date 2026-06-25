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«Вместо Неймара мог выйти Луис Энрике». Эдуард Мор — о матче Бразилии с Шотландией на ЧМ

«Вместо Неймара мог выйти Луис Энрике». Эдуард Мор — о матче Бразилии с Шотландией на ЧМ
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Бывший футболист «Спартака» Эдуард Мор высказался по итогам матча 3-го тура группового этапа чемпионата мира — 2026 между сборными Бразилии и Шотландии (3:0).

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа C. 3-й тур
25 июня 2026, четверг. 01:00 МСК
Шотландия
Окончен
0 : 3
Бразилия
0:1 Винисиус Жуниор – 7'     0:2 Винисиус Жуниор – 45+3'     0:3 Кунья – 60'    

«Бразильцы здорово прибавляют. После первой игры я не верил, что они способны на что‑то большее, чем выход в четвертьфинал. Сейчас веры в них прибавилось. У них появился прессинг. Они могут дойти до решающих стадий на мастерстве. Правда, последние матчи не особо показательны, потому что Шотландия и Гаити — не самые сильные соперники. По крайней мере, сейчас есть надежда для бразильцев.

По Неймару видно, что он очень хотел себя проявить. Человек смотрел на мяч с горящими глазами. Неймар осознаёт, что это может быть его последний турнир в сборной Бразилии. На самом деле, если бы бразильцы выигрывали в один мяч, а не в три, на поле вместо Неймара мог бы выйти зенитовец Луис Энрике. Так что не все в мире, наверное, рады, что вышел Неймар», — сказал Мор в эфире «Матч ТВ».

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