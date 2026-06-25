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Тренер Чехии объяснил вылет команды с ЧМ после разгромного поражения от Мексики

Тренер Чехии объяснил вылет команды с ЧМ после разгромного поражения от Мексики
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Главный тренер сборной Чехии Мирослав Коубек поделился мнением о вылете команды с ЧМ-2026. Это стало известно после матча 3-го тура, в котором его команда разгромно проиграла Мексике со счётом 0:3.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа A. 3-й тур
25 июня 2026, четверг. 04:00 МСК
Чехия
Окончен
0 : 3
Мексика
0:1 Чавес – 55'     0:2 Киньонес – 61'     0:3 Фидальго – 90+4'    

«Этот чемпионат мира показал, что нам нужно продолжать работу и иметь больше игроков, способных выступать на таком уровне. Уверен, после ряда изменений наши результаты станут лучше. Я вызову лучших исполнителей. В нашей группе очевидным лидером была Мексика. Мы должны были сыграть лучше против Южной Кореи и ЮАР», — приводит слова Коубека Globo.

Чехи заняли четвёртое место в группе A, набрав одно очко в трёх матчах при разнице мячей 2:6. По итогам тура Мексика и ЮАР вышли в 1/16 финала. Сборная Южной Кореи имеет шансы на попадание в плей-офф с третьей строчки.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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