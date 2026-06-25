Неймар эмоционально отреагировал на свой дебют на чемпионате мира — 2026

Нападающий сборной Бразилии Неймар эмоционально отреагировал на свой дебют на чемпионате мира — 2026. Форвард вышел на замену в матче 3-го тура группового этапа матча с Шотландией (3:0). Неймар появился на поле на 76-й минуте, заменив нападающего Матеуса Кунью.

«Да, я плакал в раздевалке. Слава богу, что могу помочь своей стране, я так счастлив», — приводит слова Неймара известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X.

Сборная Бразилия стала первой в своей группе, заработав семь очков. Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.