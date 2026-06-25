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Неймар эмоционально отреагировал на свой дебют на чемпионате мира — 2026

Неймар эмоционально отреагировал на свой дебют на чемпионате мира — 2026
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Нападающий сборной Бразилии Неймар эмоционально отреагировал на свой дебют на чемпионате мира — 2026. Форвард вышел на замену в матче 3-го тура группового этапа матча с Шотландией (3:0). Неймар появился на поле на 76-й минуте, заменив нападающего Матеуса Кунью.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа C. 3-й тур
25 июня 2026, четверг. 01:00 МСК
Шотландия
Окончен
0 : 3
Бразилия
0:1 Винисиус Жуниор – 7'     0:2 Винисиус Жуниор – 45+3'     0:3 Кунья – 60'    

«Да, я плакал в раздевалке. Слава богу, что могу помочь своей стране, я так счастлив», — приводит слова Неймара известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X.

Сборная Бразилия стала первой в своей группе, заработав семь очков. Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.

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