Бубнов предположил, при каких обстоятельствах Лионель Месси может завершить карьеру

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о нападающем сборной Аргентины и «Интер Майами» Лионеле Месси. 39-летний форвард с 18 забитыми мячами является лучшим бомбардиром чемпионатов мира в истории.

«Думаю, если Месси чемпионом мира станет сейчас, он закончит. И даже в Америке. Отдыхать пора. А вот если они сейчас, не дай бог, провалятся, да ещё где-нибудь в 1/16 финала, предположим, или 1/8, вот тогда может психануть. Он уже не раз собирался уходить (из сборной Аргентины. — Прим. «Чемпионата») и [тогда] тоже может закончить», — сказал Александр Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».