В «Родине» сообщили о выкупе вратаря «Акрона» Сергея Волкова

Главный операционный и спортивный директор ФК «Родина» Алексей Зинин сообщил о выкупе вратаря «Акрона» Сергея Волкова.

— Вы поняли, почему «Акрон» готов расстаться с Сергеем Волковым?

— На тот момент Серёжа не играл, клуб на него не рассчитывал. На нас вышли сами: «Не хотите рассмотреть Сергея Волкова?» А мы всегда его рассматривали, нам нужен был вратарь такого типажа. Да и потом, футболисты, которых где-то недооценили, если у них есть характер – это мощный ресурс, им есть что доказывать!

Сергей — помощник для команды, клуба и тренеров, потому что он взрослый, мудрый и с характером. В перерывах матчей всегда говорит одну и ту же фразу: «Не останавливаемся, мужички!» Но каждый раз это получается убедительно. И вратарь он достойнейший. Мы обо всём позаботились заранее — включили в арендное соглашение опцию выкупа, нам было достаточно отправить два уведомления, что её активируем. Мы отправили, — сказал Зинин в эксклюзивной беседе с корреспондентами «Чемпионата» Александром Ершовым и Владимиром Четвериком.