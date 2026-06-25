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«У нас тоже есть мечты». Гендиректор «Атлетико» — о желании Альвареса покинуть клуб

«У нас тоже есть мечты». Гендиректор «Атлетико» — о желании Альвареса покинуть клуб
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Генеральный директор мадридского «Атлетико» Мигель Анхель Хиль прокомментировал публичное заявление нападающего Хулиана Альвареса о желании покинуть клуб.

«Чувствую глубокую печаль, когда слышу его слова. Был неподходящий день для таких заявлений, это был день Месси и день сборной Аргентины, а не просто Хулиана.

У Хулиана есть мечта, у нас в «Атлетико» тоже есть мечты. Это правда, что он говорил с нами, но также правда, что он хорошо знает нашу позицию, потому что мы очень чётко дали понять: «Атлетико» не хочет его продавать. Он — потрясающий игрок, очень гордимся, что он с нами», – приводит слова Хиля EFE.

В сезоне-2025/2026 Альварес провёл за «Атлетико» 52 матча, забил 20 голов и отдал 10 результативных передач. Его контракт рассчитан до 2030 года. В данный момент игрок находится в расположении сборной Аргентины для участия в чемпионате мира – 2026. В рамках 3-го тура группового этапа турнира аргентинцы сыграют с командой Иордании (28 июня).

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа J. 3-й тур
28 июня 2026, воскресенье. 05:00 МСК
Иордания
Не начался
Аргентина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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