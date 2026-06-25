Стал известен лучший игрок матча между Чехией и Мексикой на ЧМ-2026

Защитник сборной Мексики Матео Чавес признан лучшим игроком матча группы А чемпионата мира 2026 года с Чехией (0:3). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с аргентинцем Яэлем Фальконом Пересом.

Чавес открыл счёт на 55-й минуте, забив свой первый гол за национальную команду.

По итогам встречи сборная Мексики стала победителем группы А с девятью очками. Ранее команда уже обеспечила себе выход в плей-офф турнира. Чехия финишировала на четвёртом месте и покинула турнир.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.