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Стал известен лучший игрок матча между Чехией и Мексикой на ЧМ-2026

Стал известен лучший игрок матча между Чехией и Мексикой на ЧМ-2026
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Защитник сборной Мексики Матео Чавес признан лучшим игроком матча группы А чемпионата мира 2026 года с Чехией (0:3). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с аргентинцем Яэлем Фальконом Пересом.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа A. 3-й тур
25 июня 2026, четверг. 04:00 МСК
Чехия
Окончен
0 : 3
Мексика
0:1 Чавес – 55'     0:2 Киньонес – 61'     0:3 Фидальго – 90+4'    

Чавес открыл счёт на 55-й минуте, забив свой первый гол за национальную команду.

По итогам встречи сборная Мексики стала победителем группы А с девятью очками. Ранее команда уже обеспечила себе выход в плей-офф турнира. Чехия финишировала на четвёртом месте и покинула турнир.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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