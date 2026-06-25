Главное с ЧМ-2026 на 25 июня: 12 участников плей-офф, возвращение Неймара, достижение Очоа

«Чемпионат» рассказывает о главных событиях проходящего в эти дни чемпионата мира по футболу — 2026 года. В сегодняшней подборке: определены 12 участников 1/16 финала ЧМ, Неймар сыграл за сборную Бразилии впервые с 2023 года, а Гильермо Очоа повторил рекорд Месси и Роналду.

Главное с ЧМ-2026 на 25 июня:

С результатами прошедшего игрового дня можно ознакомиться тут, а расписание встреч, которые пройдут сегодня, доступно по ссылке.