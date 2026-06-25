Главное с ЧМ-2026 на 25 июня: 12 участников плей-офф, возвращение Неймара, достижение Очоа
«Чемпионат» рассказывает о главных событиях проходящего в эти дни чемпионата мира по футболу — 2026 года. В сегодняшней подборке: определены 12 участников 1/16 финала ЧМ, Неймар сыграл за сборную Бразилии впервые с 2023 года, а Гильермо Очоа повторил рекорд Месси и Роналду.
Главное с ЧМ-2026 на 25 июня:
- Определились 12 из 32 участников плей-офф чемпионата мира — 2026
- Мексиканский вратарь Очоа повторил достижение Месси и Роналду.
- Неймар сыграл за сборную Бразилии впервые с октября 2023 года.
- Парагвай подал жалобу в ФИФА на Джуда Беллингема.
- Определилась первая пара плей-офф чемпионата мира — 2026
- Сборная Катара повторила антирекорд сборной России на чемпионатах мира.
- Неймар повторил рекорд, покорявшийся лишь трём бразильцам в истории, включая Пеле.
- Экс-форвард «Локо» и «Зенита» Изидор забил за Гаити на ЧМ-2026.
- Губерниев назвал лучшего футболиста в истории: «Месси и особенно бывшее полено Роналду в догоняющих!»
- Анчелотти отреагировал на дебют Неймара на ЧМ-2026.
С результатами прошедшего игрового дня можно ознакомиться тут, а расписание встреч, которые пройдут сегодня, доступно по ссылке.
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