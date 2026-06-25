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Назван лучший игрок матча между ЮАР и Южной Кореей на ЧМ-2026

Назван лучший игрок матча между ЮАР и Южной Кореей на ЧМ-2026
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Полузащитник сборной ЮАР Тапело Масеко признан лучшим игроком матча 3-го тура группы A чемпионата мира по футболу 2026 года с Южной Кореей (1:0). Игра прошла на стадионе «ББВА» в Гуадалупе, Мексика. В качестве главного арбитра выступил Факундо Тельо из Аргентины.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа A. 3-й тур
25 июня 2026, четверг. 04:00 МСК
ЮАР
Окончен
1 : 0
Южная Корея
1:0 Масеко – 63'    

Масеко отличился на 63-й минуте игры. Его гол стал победным и позволил ЮАР впервые в своей истории выйти в плей-офф чемпионатов мира.

По итогам минувшего матча сборная ЮАР заняла второе место в турнирной таблице группы A. Южная Корея расположилась на третьей строчке.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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