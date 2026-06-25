Назван лучший игрок матча между ЮАР и Южной Кореей на ЧМ-2026

Полузащитник сборной ЮАР Тапело Масеко признан лучшим игроком матча 3-го тура группы A чемпионата мира по футболу 2026 года с Южной Кореей (1:0). Игра прошла на стадионе «ББВА» в Гуадалупе, Мексика. В качестве главного арбитра выступил Факундо Тельо из Аргентины.

Масеко отличился на 63-й минуте игры. Его гол стал победным и позволил ЮАР впервые в своей истории выйти в плей-офф чемпионатов мира.

По итогам минувшего матча сборная ЮАР заняла второе место в турнирной таблице группы A. Южная Корея расположилась на третьей строчке.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.