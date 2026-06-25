Пирс Морган: Месси — не величайший футболист всех времён. У Роналду больше голов

Британский телеведущий Пирс Морган рассказал, почему не считает аргентинского нападающего Лионеля Месси лучшим футболистом всех времён. По словам Моргана, дело в том, что португальский форвард Криштиану Роналду забил больше голов, чем Месси.

— Месси — действительно очень хороший игрок, но он не величайший футболист всех времён.

— Подожди минутку. Если он выиграл больше «Золотых мячей», стал чемпионом мира и, кажется, завоевал больше трофеев, чем Роналду, то тут вообще не о чем спорить.

— Так я и не говорю, что тут есть о чём спорить. Роналду забил значительно больше голов.

— Но он не выиграл чемпионат мира, начнём с этого.

— Нет, для этого не обязательно выигрывать чемпионат мира. Джордж Бест никогда не выигрывал чемпионат мира. А я считаю, что в своё время Джордж Бест был лучшим игроком своей эпохи. Хотя Пеле, безусловно, был сильнее… Но вы же не скажете, что раз Бест не выиграл чемпионат мира, значит, мы не можем…

— Ты искажаешь мои слова. Я говорю, для того чтобы считаться величайшим игроком всех времён, нужно выиграть чемпионат мира.

— Полная чепуха. Пока Месси играл в «Барселоне» и был окружён целой группой футболистов мирового класса, тогда он был великолепен. Но как только он покинул «Барсу», всё уже стало не тем. А Роналду приехал в Англию — и выиграл чемпионат. Затем оказался в Испании — и неоднократно выигрывал чемпионат, а также множество трофеев Лиги чемпионов. Потом он отправился в «Ювентус» — и выиграл там все внутренние трофеи. Сейчас он играет в Саудовской Аравии, выигрывает там. Вы можете насмехаться над этим сколько угодно, но Роналду выиграл чемпионат Саудовской Аравии в 41 год, — приводит слова Моргана talkSPORT.