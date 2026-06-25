Иран просит ФИФА не проводить церемонии в честь ЛГБТ* в матче ЧМ-2026 с Египтом

Сборная Ирана направила официальную просьбу к ФИФА не проводить церемонии и не использовать рекламные вставки с атрибутикой ЛГБТ* во время матча 3-го тура группового этапа чемпионата мира — 2026 с национальной командой Египта. Игра пройдёт в эту субботу на стадионе «Люмен Филд» Сиэтле. Начало — в 6:00 мск.

«Федерация футбола Исламской Республики Ирана очень серьёзно относится к этому вопросу и изложила свою позицию перед ФИФА. Иран и Египет — две мусульманские страны, разделяющие глубокие культурные и религиозные узы. Взгляды, выраженные обеими федерациями, отражают ценности и убеждения, разделяемые населением этих двух стран. Наша позиция заключается в том, что никакие церемонии или рекламные мероприятия, связанные с этим движением, не должны проводиться на стадионе», — приводит слова неназванного представителя иранской сборной RMC Sport.

* — экстремистская организация, запрещённая на территории Российской Федерации.